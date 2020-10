Traffico in autostrada, 8 ottobre: zone da bollino rosso, torna l’anticiclone

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 8 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sarà una giornata di tempo stabile con cieli sereni su tutta la Penisola, salvo addensamenti sparsi tra Aspromonte e Sicilia e orientale e in Capitanata. Le temperature massime oscilleranno fra 20 e 24 gradi. Merito dell’alta pressione che ha preso possesso dell’Europa sud-occidentale, ma già dal week-end un nuovo fronte ciclonico investirà l’Italia con freddo e maltempo.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nell’area di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. Coda tra Nodo di Pero e Cormano. In A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano) traffico a rilento tra Legnano e Lainate. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) code a tratti tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14.3 – direzione: Genova Voltri) coda di 4 km tra Ovada e Masone per lavori in corso.

Tra Mantova e Carpi sulla A22 Brennero-Modena (Km 260.5 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Nogarole Rocca e Mantova sud per lavori in corso.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. In A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla Tangenziale Napoli (direzione: Allacc. Diramazione Capodichino) coda tra Camaldoli e Capodimonte e tra Capodichino e Corso Malta. In A3 Napoli-Salerno (Km 49.6 – direzione: Salerno) traffico rallentato tra Cava de’ Tirreni e Salerno per lavori in corso.