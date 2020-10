Quartararo: “I test a Portimao? Vi spiego perché non ci sono andato”

Fabio Quartararo ha deciso di spiegare i motivi che lo hanno spinto a desistere dalla possibilità di assaggiare durante i test il tracciato di Portimao.

Fabio Quartararo è il leader del campionato, ma nonostante sia l’unico rider che quest’anno sia stato capace di vincere 3 gare al momento nella classifica iridata ha un risicato vantaggio nei confronti del suo primo inseguitore Joan Mir e per questo punta al bersaglio grosso nel GP di casa.

Durante la conferenza stampa Fabio Quartararo ha così dichiarato: “Per me è stato un grandissimo momento vincere a Barcellona, è stata la cosa più importante perché ho avuto momenti difficili a Brno e Misano. Sono felice di essere arrivato qui dopo un successo. Abbiamo dimostrato di avere un buon passo. Sono molto fiducioso, il tempo non sembra male e quindi sono felice di essere qui. Ho saltato i test di Portimao perché ho voluto evitare incidenti ed infortuni. Ci sono già stato 6 anni fa, quindi ho scelto di non andarci”.

Quartararo: “Dobbiamo fare più test”

Il francese ha anche ricordato quando condivideva il box in Moto3 con il suo attuale avversario per il titolo: “Adesso le posizioni mie e di Mir sono migliori di quelle di qualche anno fa quando eravamo compagni di squadra in Moto3. Quella stagione fu un disastro per me, mentre a Joan andò meglio. Però è bello il fatto che siamo riusciti a mantenere il rapporto in piedi e che siamo passati dall’essere dei rookie un anno fa a entrare in lotta per il campionato quest’anno”.

Infine Quartararo ha così concluso: “Sicuramente abbiamo bisogno di fare ulteriori test durante la stagione. Jorge ha fatto solo 2 test e secondo me dobbiamo migliorare in questo. Sinceramente non so perché ha girato a Portimao con la moto 2019, bisognerebbe chiederlo alla Yamaha. Per me non ci saranno ordini dal team, io sono concentrato sulla gara e lo stesso accadrà anche ai miei compagni di squadra. Magari nell’ultima gara se ce ne fosse bisogna per vincere qualcosa allora la squadra lo farà”.

