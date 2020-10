MotoE, Alex De Angelis annuncia il ritiro: “Nessun rimpianto”

Alex De Angelis ha deciso di optare per il ritiro, non sarà più un pilota dopo il GP di Le Mans. L’attuale rider MotoE lo ha comunicato ufficialmente oggi.

Alex De Angelis ha deciso di terminare la sua carriera da pilota. Il Gran Premio di Francia 2020 che si svolgerà in questo weekend sarà per lui l’ultimo in assoluto.

Attualmente il rider sammarinese corre in MotoE con il team Pramac Racing, dove è approdato già nel 2019. A 36 anni preferisce fermarsi e ha scritto una lettera per annunciare la scelta di dire addio alle corse nelle vesti di pilota:

«Dire addio alle piste del Motomondiale, al paddock, ai miei colleghi e a tutto quello che è stato la mia casa per vent’anni non è assolutamente facile. Con il round finale della Moto-E 2020 a Le Mans si chiude la parentesi più importante della mia vita. Vent’anni da pilota professionista nel Campionato Mondiale: vittorie, podi, gioie e dolori, ma soprattutto metà della mia vita spesa in giro per il mondo a tutta velocità.

Adesso sono un adulto, sono un team manager, un istruttore federale, lavoro in TV, insegno alla gente come guidare una moto in pista in sicurezza e divertendosi. Molti impegni che però non mi fanno dimenticare di essere prima di tutto (e per sempre) un pilota.

Rimpianti? No, ho fatto una carriera che reputo incredibile, ho visto e conosciuto persone e paesi bellissimi, tante realtà che mi hanno arricchito nel corso degli anni.

Quando ho iniziato ero un ragazzino di 15 anni con i capelli da paggio e tanta voglia di “dare del gas”. Ora sono un uomo con qualche ruga ma la voglia di “dare del gas” è rimasta anche se in altri campi e con uno spirito diverso.

Un GRAZIE doveroso va a tutti quelli che hanno creduto in me, in primis la mia famiglia, a tutte le persone straordinarie cha hanno lavorato con me, agli amici e ai fan per avermi sempre sostenuto.

Arrivederci.

Alex»