Moto3, ufficiale: Migno e Masià cambiano team nel 2021

Jaume Masià dal team Leopard a quello Red Bull KTM Ajo e Andrea Migno dalla squadra Sky Racing VR46 a quella Snipers nel campionato Moto3 del 2021.

È un periodo di annunci per quanto riguarda il mercato piloti del Motomondiale. La griglia MotoGP è quasi completata per il 2021 e man mano si delineeranno meglio anche quelle Moto2 e Moto3.

Per quanto riguarda la classe inferiore, in questi due giorni sono stati fatti due importanti annunci. Il primo ha riguardato il passaggio di Jaume Masià al team Red Bull KTM Ajo. Lo spagnolo lascerà la squadra Leopard Racing, dove approderà invece Xavier Artigas (dal CEV Moto3) ad affiancare l’italiano Dennis Foggia.

Il secondo annuncio è di oggi ed è inerente all’ingaggio di Andrea Migno da parte del team Snipers, che lo ha scelto come compagno di box di Filip Salac. Sostituirà Tony Arbolino, destinato a fare il salto in Moto2.

Moto3 2021, Migno da Sky Racing VR46 a Snipers

Mirko Cecchini, boss della squadra, è soddisfatto dell’accordo raggiunto con il pilota della VR46 Riders Academy: «Siamo molto felici di accogliere Andrea nel nostro Team, il prossimo anno; in lui riponiamo molta fiducia ed è questa la base per un ottimo lavoro di squadra. Sono, anzi, siamo convinti che ci regalerà davvero forti emozioni e soddisfazioni».

Migno, attuale centauro dello Sky Racing Team VR46, è molto motivato all’idea di affrontare una nuova sfida nel campionato mondiale Moto3 2021: «Sono contento di poter comunicare che la prossima stagione continuerò a correre in Moto3 con il Team Snipers in sella ad una Honda. Sarà un cambiamento importante per me a livello tecnico, ma sono sicuro che grazie al supporto dell’Academy, al clima all’interno della squadra e all’esperienza di tutti i tecnici riuscirò ad adattarmi al più presto. Un grazie anche a tutti i ragazzi dello Sky Racing Team VR46 e alla mia squadra con cui ho condiviso tanti anni di lavoro e a cui mi legano tanti bei ricordi».