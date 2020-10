Meteo e traffico in autostrada 8/10/2020: incidente sulla A4 Milano-Brescia

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 8 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni su tutta l’Italiana grazie al vortice anticiclonico che sta portando alta pressione con conseguente rialzo termico. Velature in transito sulla Sicilia e la Basilicata, ma senza fenomeni. Nella notte banchi di nebbia sulle valli umbre. Temperature minime comprese tra 10 e 15 gradi, punte di 20 gradi in Sicilia.

Venerdì 9 ottobre sarà una giornata di sole sull’intera penisola, salvo annuvolamenti sterili sulla Sicilia orientale e l’Aspromonte. Le massime oscilleranno fra 20 e 25 gradi. Da sabato ritorna il maltempo e le temperature subiranno un drastico calo.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord sulla A4 Milano-Brescia tra il raccordo di Viale Certosa ed il bivio con la Tangenziale Nord di Milano in direzione di Brescia, ci sono 9 km di coda per un incidente che ha visto coinvolti un furgone e due mezzi pesanti. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 35.85 – direzione: Svizzera) coda di 2 km tra Como Centro e Como Monte Olimpino per lavori in corso.

A Nord di Firenze in A1 Bologna-Roma (Km 267 – direzione: Milano) traffico rallentato tra Bivio A1/Compl. FI Nord km 280.3 e Bivio A1-Variante.

Alle porte di Roma sulla A1 Diramazione Roma nord – GRA (Km 19.4 – direzione: G.R.A.) risulta chiusa al traffico l’entrata Settebagni fino alle 05:00 del 30/10/2020 verso G.R.A. per lavori.

Sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 31/01/2021 per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 23:00 del 31-12-2020.