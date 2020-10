Audi, nuove immagini prima del debutto della E-Tron GT

Audi torna a far parlare di sé con l’imminente uscita della sua vettura elettrica E-Tron GT che dal concept del 2018 si appresta a diventare auto di produzione

Audi aveva fornito un primo sguardo alla E-Tron GT nel marzo 2018. Ha debuttato più tardi nello stesso anno in forma di concept al Los Angeles Auto Show prima di scendere in strada per essere testata in versione “mimetica”. Avanti veloce fino all’ottobre 2020, la berlina completamente elettrica non si è ancora rivelata nella sua forma definitiva, ma ci stiamo arrivando. Una serie completa di immagini mostra un prototipo quasi-prodotto.

La vettura elettrica della casa dei Quattro Anelli è ancora completamente equipaggiata con il classico mimetismo, solo che questa volta il tipico camuffamento ha fatto posto a un involucro per la scocca che non nasconde molto. Come si è visto in una pletora di scatti spia, il modello da strada non sarà molto diverso dal concept che l’ha preceduto, e le modifiche più evidenti sono l’adozione delle tradizionali maniglie delle porte. Anche gli specchietti laterali sembrano essere più grandi di quelli della showcar.

Nella stessa ottica del concept, la E-Tron GT avrà porte di ricarica su entrambi i parafanghi anteriori per rispecchiare il suo modello gemello, la Porsche Taycan. L’Audi ha fornito solo riprese ravvicinate del prototipo e la vettura è un po’ sfocata nei video, ma possiamo ancora vedere che il paraurti anteriore è stato modificato con prese d’aria più piccole. La fascia anteriore sembra un po’ meno aggressiva rispetto al concept 2018, ma c’era da aspettarselo da una vettura che sta per passare alla variante di produzione.

Il paraurti posteriore non è cambiato molto, e la modifica più notevole è stata l’adozione di sensori di parcheggio che mancavano al concept per consentire un look più pulito del derrière. Queste doppie alette verticali sono ancora presenti, e la forma generale del paraurti è simile. Tenete presente che questo è tecnicamente un prototipo, anche se dovrebbe avere praticamente lo stesso aspetto una volta iniziata la produzione in serie.

A proposito, la E-Tron GT arriverà alla fine dell’anno alla catena di montaggio e sarà costruita nello stesso stabilimento Böllinger Höfe di Neckarsulm, in Germania, dove viene prodotta la supercar R8. Audi non è ancora disposta ad approfondire le specifiche tecniche, ma menziona la disponibilità di un tetto in fibra di carbonio.

Leggi anche -> Nuova Audi A3, in arrivo una nuova variante ibrida da 210 CV

Sappiamo anche che ci sarà un altoparlante posteriore opzionale che completerà l’altoparlante anteriore di serie come parte del sistema di allarme acustico dei veicoli elettrici (AVAS) che i veicoli elettrici devono avere.