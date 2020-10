Raikkonen e Schumacher, il vecchio e il nuovo alla Alfa Romeo 2021

Saranno Kimi Raikkonen e Mick Schumacher i piloti della Alfa Romeo nella stagione 2021 di Formula 1: l’annuncio dovrebbe arrivare già venerdì

La Alfa Romeo ha deciso la sua coppia di piloti per il Mondiale 2021 di Formula 1 e potrebbe annunciarla già venerdì, a margine del Gran Premio dell’Eifel. A difendere i colori del Biscione nella prossima stagione saranno Kimi Raikkonen e Mick Schumacher.

Il veterano finlandese, che proprio in questo fine settimana batterà il record di 322 gare disputate in carriera precedentemente stabilito da Rubens Barrichello, ha fatto valere l’opzione nel contratto che lo lega con la squadra italiana e prolungherà dunque di almeno un altro anno la sua lunghissima permanenza nel massimo campionato automobilistico.

Grande entusiasmo per la promozione di Mick Schumacher

Al suo fianco, al posto del nostro Antonio Giovinazzi, debutterà invece il figlio d’arte tedesco, che proprio venerdì salirà sulla Alfa Romeo nelle prove libere sul suo circuito di casa al Nurburgring. Lo confermano fonti autorevoli di stampa sia in Germania che in Svizzera. Manca solo l’ufficialità, dunque, ma il fan club dell’illustre papà Michael Schumacher è già emozionato. “Se è vero che Mick correrà in Formula 1 l’anno prossimo, per noi sarà di nuovo un’epoca d’oro”, esulta il presidente Reiner Ferling ai microfoni della tv tedesca Rtl.

Quello che si prospetta è dunque un weekend di svolta per la carriera del giovane Mick Schumacher. “Ovviamente ho grande rispetto per tutta questa situazione”, afferma Schumi Junior a Ntv. “Sarà la prima volta per me davanti agli occhi di tutti i pezzi grossi: i team principal, gli amministratori delegati e tutte le squadre”. Ma sarà solo l’inizio di un viaggio tutto da seguire.

