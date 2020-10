MotoGP test Portimao, giorno 1: doppietta Aprilia, Jorge Lorenzo ultimo

Le due Aprilia di Aleix Espargarò e Smith in testa al primo giorno di test MotoGP a Portimao. Jorge Lorenzo chiude la classifica al rientro in Yamaha

Si chiude con la doppietta delle due Aprilia la prima giornata dei test MotoGP a Portimao. La Casa di Noale, grazie alle concessioni regolamentari, è stata l’unica a schierare ben due moto in questo mercoledì, affidate alla coppia di piloti che attualmente difendono i suoi colori in gara: Aleix Espargarò e Bradley Smith.

In quest’ordine hanno chiuso anche la classifica del turno: lo spagnolo ha fermato i cronometri su 1:40.170, mentre l’inglese lo ha seguito a poco meno di un secondo di distacco. Trattandosi del debutto assoluto per la classe regina sul circuito portoghese, l’unico riferimento possibile per i tempi è quello della Superbike, il cui record sul giro è di 1:40.373: dunque la MotoGP ha abbassato il limite di un paio di decimi rispetto a quello stabilito dalle derivate di serie.

Domani sia Espargarò che Smith voleranno a Le Mans, dove nel weekend disputeranno il Gran Premio di Francia, e dunque sulla RS-GP salirà l’altro collaudatore Lorenzo Savadori. Terzo posto per Stefan Bradl (Honda), che invece nonostante i suoi compiti in corsa come sostituto di Marc Marquez resterà in Algarve anche domani, davanti a Michele Pirro (Ducati), che nel pomeriggio ha compiuto soltanto sei giri.

Così i piloti titolari sulle moto stradali

Seguono in graduatoria Dani Pedrosa, quinto sulla Ktm, e Sylvain Guintoli, sesto sulla Suzuki. Tra i piloti titolari che hanno girato con le moto stradali per prendere familiarità con il tracciato, solo tre hanno montato il transponder e hanno dunque reso noti i loro tempi: Maverick Vinales, settimo con la Yamaha R1 (a meno di un secondo e mezzo dalla MotoGP di Guintoli), Miguel Oliveira e Brad Binder, rispettivamente ottavo e nono. Pur essendo entrambi portacolori della Ktm, in assenza di una Superbike della Casa austriaca hanno dovuto utilizzare anche loro le Yamaha, ovviamente private dei marchi.

A chiudere la classifica è Jorge Lorenzo, oggi al rientro sulla Yamaha M1 per la prima volta dai test di Sepang dello scorso febbraio. Il maiorchino ha preferito non spingere e concentrarsi sulla ricerca del ritmo, infatti si è classificato solo decimo ad oltre quattro secondi dalla vetta. Domani tornano in pista solo i collaudatori in due turni: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

MotoGP test Portimao: i tempi e la classifica del primo giorno