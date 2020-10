Dovizioso: “Vedo ogni GP come un’opportunità per tornare competitivo”

Andrea Dovizioso non vede l’ora di tornare di nuovo in pista per poter ritrovare quella competitività persa nelle ultime settimane.

Andrea Dovizioso sta vivendo una stagione decisamente strana. Il rider italiano, infatti, al momento è 4° in campionato, in piena corsa per il titolo. A preoccupare il pilota della Ducati in questo 2020 però è soprattutto lo scarso feeling mostrato sin qui con la Desmosedici GP20, una moto con la quale sinora è riuscito a portare a casa solo una vittoria e un terzo posto.

A complicare le cose per Dovi poi c’è anche la propria situazione contrattuale. Il rider italiano, infatti, al momento è senza un contratto per il 2021 e avendo rotto i negoziati con la Ducati è a rischio di restare a piedi per la prossima stagione.

Dovizioso: “A Le Mans dovremo fare i conti con il meteo”

In vista del prossimo GP in Francia, dove un anno fa l’italiano colse un ottimo 2° posto, Dovizioso ha così affermato: “Dopo una gara frustrante come quella del Montmelò è stato sicuramente positivo avere a disposizione una settimana per poter recuperare non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Ho molta voglia di tornare in pista a Le Mans, per due motivi: innanzitutto spero di potermi finalmente riscattare dopo la delusione dell’ultima gara e, inoltre, correremo su una pista della quale conservo i buoni ricordi dello scorso anno”.

Infine il pilota della Ducati ha così concluso: “Cerco di vedere ogni GP come una nuova opportunità, fiducioso di poter tornare ad essere competitivo. A Le Mans dovremo fare i conti con il meteo incerto, un fattore che sicuramente condizionerà molto il fine settimana. In ogni caso, siamo pronti per lottare fino alla fine”.

Antonio Russo