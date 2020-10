Traffico in autostrada, martedì 6 ottobre: le tratte da bollino rosso

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 6 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Al Nord tempo instabile sulla fascia alpina e prealpina, con piogge anche intense che proseguiranno fino a tarda sera. Cieli poco nuvolosi al Nord, ma senza fenomeni degni di rilievo. Tempo più stabile al Centro e al Sud, con cieli sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, ad eccezione della Toscana, dove si verificheranno fenomeni sparsi soprattutto nel Fiorentino. Possibili piovaschi anche sulla Puglia centrale. Le temperature massime saranno comprese tra 19 e 24 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Nella zona di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 125 – direzione: Torino) code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Nodo di Pero. Traffico rallentato sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste. A Sud di Milano in A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) coda tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

A Firenze Nord sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 0 – direzione: Firenze) coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e Bivio A11/A1 Milano-Napoli. Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 264 – direzione: Milano) coda tra Calenzano e Bivio A1-Variante.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Alle porte di Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) traffico tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori. In A1 Roma-Napoli (Km 752 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Nodo A1/Acerra-Afragola e Bivio A1/A16 Napoli-Canosa.