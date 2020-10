Nuova Audi A3, in arrivo una nuova variante ibrida da 210 CV

Audi introduce sul mercato una nuova variante della splendida A3 Sportback alimentata questa volta da un doppio motore elettrico e benzina

La A3 Sportback di Audi, una rivale di altre utilitarie premium come la BMW Serie 1 e la Mercedes-Benz Classe A, ha appena ricevuto un sostanziale aggiornamento, con l’aggiunta di uno stile fresco, interni aggiornati e un’opzione ibrida plug-in per chi cerca una utilitaria pratica abbinata alla sostenibilità. Possiamo anche aspettarci che la nuova opzione ibrida plug-in arrivi anche nella berlina A3. Ora passiamo alle cose positive.

La nuova Audi A3 è alimentata dal familiare motore a quattro cilindri turbo da 1,4 litri che eroga 148 cavalli. Il motore a combustione è accoppiato ad un motore elettrico da 80 kW e crea una potenza combinata di 210 cavalli e 350 Nm di coppia. Questo alimenta le ruote anteriori attraverso un cambio automatico a sei marce S tronic che è più leggero che mai. Inoltre, la presenza della batteria non riduce di molto lo spazio del bagagliaio, mantenendo comunque almeno 280 litri di spazio di carico per il portellone a cinque porte rispetto alle varianti ICE. Il modello ibrido plug-in compatto vola da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, raggiungendo una velocità massima di 226 km/h e ha un’impressionante autonomia di guida solo elettrica di 65 km.

Il design in stile Audi Q3 si fa strada nella nuova Audi A3 Sportback, con una griglia più ampia, fari ridisegnati, modifiche al cofano motore e nuove prese d’aria. Anche il posteriore si arricchisce di nuovi fanali posteriori e paraurti.

Nel complesso, la nuova A3 è più ampia e leggermente più lunga, con una posizione più squadrata e sportiva. I cerchi in lega da 16 pollici appositamente progettati sono di serie, e l’Audi fornisce cerchi da 17 o 18 pollici su richiesta. I fari a LED dell’Audi sono di serie, con i LED a matrice disponibili come opzione.

L’equipaggiamento di serie comprende un quadro strumenti digitale, un volante multifunzione in pelle e un sistema di aria condizionata automatica a due zone. Il display della strumentazione digitale da 12,3 pollici a grandezza naturale è opzionale, insieme a un display a colori head-up. Come per le altre varianti della nuova A3, ci si aspetta uno schermo di infotainment integrato nel cruscotto, nuovi pannelli per le funzioni di controllo del clima e un nuovo quadrante orientabile di infotainment.