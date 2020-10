Meteo e traffico in autostrada: nuova perturbazione in arrivo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 6 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Nord e sulla Toscana, con fenomeni più intensi sul Friuli Venezia Giulia. Schiarite nel corso della notte, quando l’instabilità si trasferirà verso il Centro e il Sud, con precipitazioni più diffuse lungo l’arco appenninico. Meteo più clemente sulle regioni dell’estremo Sud e sulle Isole maggiori. Le minime oscilleranno fra 13 e 18 gradi.

Mercoledì 7 ottobre tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, al Centro-Sud piogge sparse fra Abruzzo, Campania, Basilicata e Puglia. Dal pomeriggio parziali schiarite lungo il versante tirrenico. Le massime si attesteranno fra 20 e 25 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Nord di Milano sulla A4 Torino-Brescia (Km 129.9 – direzione: Trieste) traffico rallentato tra Nodo di Pero e Cormano. Coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

Nel Bolognese sul Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio (Km 5 – direzione: Autostrada Bologna-Taranto) coda tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc.bo Casalecchio/A14 BO-TA. Sulla A14 Bologna-Ancona (Km 12 – direzione: Taranto) rallentamenti tra Bologna Borgo Panigale e Bivio A14/A13 Bologna-Padova. Sulla A13 Bologna-Padova (Km 2.8 – direzione: Padova) coda di 1 km tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto per incidente.

Alle porte dell Capitale in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) traffico a rilento tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

A Salerno sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 10.00 del 31/03/2021.