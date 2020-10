La preoccupazione dell’Aston Martin: “Vettel è molto turbato”

In Aston Martin non nascondono la preoccupazione per l’attuale momento di difficoltà di Vettel, ma sono fiduciosi per il futuro. Avranno ragione?

E’ probabile che qualche gara la vincerà ancora, ma difficilmente potrà dire la sua a livello iridato. Questo il pensiero espresso in tempi recenti dall’ex ferrarista Felipe Massa e dal team principal dell’Alpha Tauri Franz Tost e questa la convinzione che abbiamo anche noi, un po’ per lo stretto legame tra l’attuale Racing Point e la Mercedes che difficilmente lascerà l’equipe con base a Silverstone avere la meglio, un po’ perché il momento d’oro del tedesco si è consumato e probabilmente esaurito nel dominio con la Red Bull tra il 2010 e il 2013.

Ma siccome non si possono tirare i remi in barca prima di essersi messi in mare dalla futura Aston Martin arrivano proclami arrembanti, di enorme fiducia nei confronti del #5 di riscattarsi del declino subito durante i lunghi e laceranti campionati con il Cavallino che lo hanno piegato sia psicologicamente, sia sportivamente parlando.