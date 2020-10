Ford EcoSport Active 2021, esclusiva europea in uscita a novembre

By

Ford sta introducendo nel mercato europeo un nuovo modello della linea Active EcoSport per “portare le avventure all’aperto ad un livello superiore.”

Qualche anno fa, la popolarità dei SUV e dei crossover ha portato alla scomparsa di auto e altri veicoli negli Stati Uniti che portano il distintivo dell’Ovale Blu – ad eccezione della Mustang.

Per fortuna, Ford Europa e altre parti del mondo hanno mantenuto le auto all’interno delle loro schiere. Ma per soddisfare la domanda, le varianti Active sono state aggiunte alla gamma Fiesta e Focus, fornendo un’opzione di alto livello per un mercato sempre più affamato di SUV.

La serie Active, tuttavia, sta trascendendo nella gamma EcoSport, secondo un tweet di Ford Europe. Nel post sui social media si legge: “La nostra popolarissima serie ‘Active’ si sta espandendo per includere la #FordEcoSport. Restate sintonizzati – l’EcoSport Active sarà rivelato il 6 novembre”.

Il tweet è accompagnato da un’immagine che mostra il parafango destro di un EcoSport arancione. La foto mostra anche il badge Active e un rivestimento spesso, presumibilmente per accompagnare il logo “go-anywhere“.

Non sappiamo ancora nulla riguardo l’equipaggiamento standard che l’EcoSport Active 2021 porterà con sé.

Tuttavia, l’EcoSport è già un veicolo alto con ampio spazio da terra. Vedremo cosa ha in serbo Ford per il piccolo crossover, ma se doveste chiedere a Roelant de Waard, vice presidente di Ford of Europe, vi risponderebbe così:

“L’EcoSport Active sarà una nuova aggiunta alla serie Active che offre capacità extra e stile robusto per i clienti che vogliono portare le loro avventure all’aperto ad un livello superiore.”

Immagino che i rivestimenti extra fossero un indizio, ma vedremo di che capacità extra parlava Waard.