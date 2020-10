Volkswagen Touareg R, accelerazione impressionante su strada – VIDEO

In questo video vedremo le vere capacità del SUV di casa Volkswagen, il Touareg, correre su strada per stabilire nuovi record di accelerazione

La Volkswagen Touareg è il veicolo più grande della gamma del marchio tedesco a ricevere il trattamento R. Potrebbe non avere un enorme V10 da 5,0 litri all’interno del cofano, ma la Touareg R è ancora potente come il modello R che l’ha preceduta.

Gran parte della fama della Touareg R deriva dalla sua configurazione di propulsione ibrida plug-in, guidata dal suo motore a benzina V6 da 3,0 litri che produce 335 cavalli e un motore elettrico da 134 CV. Combinato, il setup ibrido produce un totale di 456 CV e ben 700 Newton-metri di coppia.

I numeri sopra riportati permettono al SUV di passare da 0 a 100 chilometri all’ora in circa 5 secondi. Come si vede nel video in calce a questa pagina di Automann-TV di Youtube, il Touareg R può effettuare lo sprint in 5,3 secondi in una situazione reale. Per quanto riguarda lo scatto da 100 – 200 km/h, la Touareg ha registrato un tempo di 12,8 secondi.

La Touareg R qui pesa 2350 chilogrammi ed è stata equipaggiata con ruote larghe da 22 pollici e d’altra parte, la Touareg R è il primo modello R ad avere un propulsore ibrido plug-in e può funzionare con elettricità pura a velocità fino a 140 km/h.

Ancora meglio, può funzionare senza emissioni fino a 48 chilometri, il che lo rende un SUV piuttosto pratico se si risparmia sulla benzina.