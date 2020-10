Sainz sfottuto sui social per il futuro in Ferrari. Lui: “Fanno bene”

Bersaglio della rete per quello che sarà il suo futuro automobilistico in Ferrari, Sainz sembra aver accettato di buon grado lo sfottò.

Il prossimo anno prenderà il posto di Sebastian Vettel alla Rossa, ma per Carlos Sainz l’avventura ferrarista è in qualche modo già iniziata. Il pilota spagnolo è infatti diventato protagonista assoluto dei meme sulle pagine dedicate alla F1 con ogni genere di sberleffo per quello che lo attenderà a partire da gennaio 2021. Quasi fosse una mossa beffarda del destino, il figlio d’arte, buon mestierante ma non certo un campionissimo, si troverà ad ereditare dalle mani del tedesco una SF1000 con cui non solo non potrà lottare per la vittoria, ma neppure per la top 10 a meno di colpi di scena.

In confronto alle altre squadre, quella del Cavallino finora si è dimostrata arrendevole e poco incline ad aggiornare una monoposto data per persa e fallita, ecco perché in molti hanno ironizzato sulla decisione del madrileno di passare ad una concorrenza di parecchio meno competitiva rispetto alla sua attuale McLaren. “Sinceramente possono ridere quanto vogliono”, ha replicato tramite Motorsport.com. “La gente ha tanto tempo libero e se ne esce con queste idee. Penso che in realtà alcune battute siano piuttosto divertenti e fanno ridere pure me”.

E’ chiaro che per il #55 si tratti di un riso amaro, come è inevitabile che qualche dubbio sulla bontà della scelta sia sorto nella sua mente. Vero è che, come affermato in passato da lui stesso, una o più stagioni in Ferrari ti permettono di godere dell’immortalità nella memoria del pubblico dei motori, senza contare il ritorno in termini finanziari e di pubblicità. Ciò nonostante la consapevolezza di dover restare a bagnomaria senza poter dire la propria, non dev’essere esaltante come prospettiva, a maggior ragione quando si firma per un team che sulla carta avrebbe tutto per puntare al successo.

Chiara Rainis