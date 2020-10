Pazzia a Lonato: tra risse e lanci di pezzi di kart (VIDEO)

Un fallo di reazione potrebbe costare la carriera ad un giovane pilota che a Lonato ha scagliato in mezzo al gruppo che sopraggiungeva un pezzo del suo kart.

Animi caldi, anzi bollenti domenica scorsa sul tracciato South Garda di Lonato. Protagonista della vicenda che potrebbe avere ripercussioni gravi se non definitive sul prosieguo della sua carriera nell’automobilismo è stato Luca Corberi. A scatenare la sua furia, decisamente eccessiva, è stato un incidente avvenuto al giro 9 dei 25 in programma, quando il figlio del patron della pista è stato buttato contro le barriere da Paolo Ippolito, a sua volta squalificato a fine corsa.

Piuttosto contrariato dal fatto, il teenager armato di un pezzo del suo kart danneggiato si è avvicinato a bordo pista e al sopraggiungere dell’avversario, reo di averlo mandato ko, glielo ha scagliato contro. Un episodio già di per sé grave, peggiorato ulteriormente dalla rissa poi scoppiata in regime di parco chiuso, dove al ragazzino si è unito il padre.

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and then this happened. Should be a ban for life. pic.twitter.com/ofVoSif6fJ

Nel pomeriggio di lunedì la FIA ha reso noto che “a seguito dell’evento disturbante occorso durante il round italiano del campionato mondiale Karting KZ, che ha visto coinvolti piloti, commissari e team, verrà avviata un’indagine”.

Avendo fatto il giro del mondo le immagini sono state commentate anche dall’iridato 2009 di F1 Jenson Button che, senza mezzi termini, ha domandato la radiazione dalle competizioni del driver e del padre definiti da lui “idioti”.

“Ha distrutto ogni chance di carriera con questo comportamento disgustoso”, il tweet dell’inglese.

Luca Corberi has just destroyed any chance he had at a racing career after his disgusting behaviour today at the FIA Karting World champs. His father owns the circuit and is seen power driving the guy into a wall, Life ban for both of these idiots please https://t.co/uzWD1cDJ9w

— Jenson Button (@JensonButton) October 4, 2020