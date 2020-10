MotoGP Francia: programma e orari TV Prove Libere, Qualifiche e Gare

By

La MotoGP approda in Francia dove il beniamino di casa Quartararo vuole provare ad allungare in classifica iridata su Mir e Vinales.

In Francia sono tutti pazzi di Fabio Quartararo. Il rider transalpino sinora è l’unico ad aver vinto 3 gare in questa stagione e al momento è leader del Mondiale con 8 punti di vantaggio su Mir e 18 su Vinales. Il pilota del Team Petronas un anno fa, nel GP di casa, non riuscì a fare grandi cose chiudendo solo 8°.

Fabio in linea generale, durante la sua carriera, non ha mai ottenuto grandi prestazioni sul tracciato di casa. Al momento il suo miglior piazzamento risulta essere un 6° posto ottenuto nel 2016 quando correva ancora in Moto3.

Strapotere spagnolo in Francia

L’iconica pista di Le Mans sorride agli spagnoli da 8 anni consecutivi con Marc Marquez che ha vinto le ultime due edizioni del Gran Premio. Storicamente questo tracciato però si è sempre sposato bene con le caratteristiche della Yamaha che punta a fare un ottimo risultato qui.

Occhi puntati quindi su Maverick Vinales, che qui ha vinto nel 2017, e anche su Valentino Rossi che pur mancando l’appuntamento con il successo in terra transalpina dal 2008 ha sempre fatto ottime gare a Le Mans. Da non sottovalutare però anche Morbidelli e Bagnaia, che in Moto2, rispettivamente nel 2017 e nel 2018 hanno vinto tra queste curve.

Al momento il Mondiale è molto equilibrato e la gara francese potrebbe essere l’occasione perfetta per fare una scrematura in classifica. Un anno fa dietro a Marquez chiusero le tre Ducati di Dovizioso, Petrucci e Miller, quindi è facile pensare che le moto di Borgo Panigale saranno molto competitive sul tracciato transalpino.

Dirette Sky Sport MotoGP e DAZN

Venerdì 9 ottobre

9:00-9:40 – Libere 1 Moto3

9:55-10:40 – Libere 1 MotoGP

10:55-11:35 – Libere 1 Moto2

13:15-13:55 – Libere 2 Moto3

14:10-14:55 – Libere 2 MotoGP

15:10-15:50 – Libere 2 Moto2

Sabato 10 ottobre

9:00-9:40 – Libere 3 Moto3

9:55-10:40 – Libere 3 MotoGP

10:55-11:35 – Libere 3 Moto2

11:45 – E-Pole MotoE

12:35-13:15 – Qualifiche Moto3

13:30-14:00 – Libere 4 MotoGP

14:10-14:50 – Qualifiche MotoGP

15:10-15:50 – Qualifiche Moto2

16:15 – Gara 1 MotoE

Domenica 11 ottobre

9:00-9:20 – Warm-Up Moto3

9:30-9:50 – Warm-Up Moto2

10:00-10:20 – Warm-Up MotoGP

11:20 – Gara Moto3

13:00 – Gara MotoGP

14:30 – Gara Moto2

15:40 – Gara MotoE

Differite TV8

Sabato 10 ottobre

15:45 – Sintesi qualifiche Moto2, MotoGP e Moto2

17:00 – Gara 1 MotoE

Domenica 11 ottobre

14:15 – Gara Moto3

16:00 – Gara MotoGP

17:00 – Gara Moto2

17:45 – Gara MotoE

Antonio Russo