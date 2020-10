Mercedes-AMG GT Black Series | accelerazione brutale – VIDEO

In questo incredibile video vedremo la nuovissima AMG Black Series mostrare in pista la sua potenza bruta fornita dai suoi 740 cavalli

La Black Series è tornata, e, come i suoi predecessori, è un vero e proprio punto di non ritorno.

L’ultima vettura della Black Series, la SLS AMG, ha debuttato sette anni fa, facendo sentire la nuova AMG GT Black Series 2021 del marchio come se fosse attesa da tempo. Promette di essere anche un degno successore, con un V8 biturbo a doppio turbocompressore con un grande alettone e un’aerodinamica aggressiva che si aggiunge al suo aspetto minaccioso e alle sue prestazioni brutali.

Un nuovo video dal canale YouTube di Automann-TV mostra la brutale accelerazione della nuova vettura. Il motore V8 da 4,0 litri produce 730 cavalli e 800 Newton-metri di coppia, che passano attraverso un cambio automatico a doppia frizione a sette marce alle ruote posteriori. Si nota un notevole aumento di potenza rispetto alla GT R – 153 CV e 100 Nm in più. Questa potenza extra si traduce anche in tempi di accelerazione più rapidi.

Il video mostra la AMG GT Black Series raggiungere i 100 chilometri all’ora in 3,4 secondi, superando i 200 km/h in 8,8 secondi. Una corsa da 100 a 200 km/h ha richiesto alla supercar 5,4 secondi per essere completata. Il grande alettone, che aggiunge 400 kg di deportanza a 241 km/h, aiuta certamente a scaricare la potenza al suolo. Sono numeri impressionanti anche se le gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 R della vettura, che si avvolgono intorno alle ruote posteriori da 20 pollici sfalsate e a quelle anteriori da 19 pollici, hanno faticato a trovare trazione.

La prima vettura della Black Series è arrivata nel 2006, e il marchio è diventato rapidamente un’icona per la casa costruttrice. Come in passato, neanche questo tipo di pacchetto è economico. In Europa il prezzo parte da 335.240 euro.