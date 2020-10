McLaren 765LT by MSO, la fantascienza incontra la velocità

McLaren ha deciso di stupire tutti con la sua bellissima McLaren 765LT, una supercar di derivazione futuristica il cui limite è solamente il cielo

Con l’eccezione del suo prezzo di circa 300.000 euro, c’è molto da apprezzare della McLaren 765LT.

È incredibilmente veloce e assomiglia a qualcosa che si vedrebbe in un film di fantascienza, con un design all’avanguardia che la distingue dalle McLaren minori.

Le persone che acquistano una supercar raramente scelgono il modello base, perché hanno la tendenza a spuntare almeno alcune delle caselle della lista degli optional. Chi è disposto a spendere un po’ di più può fare un ulteriore passo in avanti contattando la McLaren Special Operations – la divisione su misura dell’azienda. Il cielo è il limite quando si tratta di personalizzare attraverso MSO, e questa 765LT Strata ne è un esempio lampante.

Vedete quella verniciatura in rosso e nero? L’MSO Heritage Memphis Red combinato con gli accenti MSO Bespoke Cherry Black richiede 450 ore per essere completato. Ci sono altre chicche MSO una volta che si guarda dietro le ruote, dove le pinze dei freni anteriori e posteriori sono rifinite rispettivamente in Volcano Red e Azzorre. Forse ancora più accattivante della vernice è la bocchetta del tetto in fibra di carbonio integrata nel vetro posteriore per convogliare l’aria verso il motore V8 biturbo da 4,0 litri.

L’MSO sarà felice di abbellire l’abitacolo al giusto prezzo. Questo particolare 765LT ha la grafica Strata e il logo MSO che adorna i poggiatesta e i davanzali delle porte in fibra di carbonio. Il tema esterno in Memphis Red ha un corrispondente all’interno dove è stato applicato dietro le palette del cambio, sul marcatore del volante e in altre aree.

La grafica Strata è applicata anche sulle chiavi dell’auto in un processo che richiede 14 ore di lavoro in più per chi trova troppo banale la chiave standard della 765LT.

Verranno realizzati solo 765 numeri individuali 765LT, con la produzione per il 2020 già esaurita. McLaren dice che le “manifestazioni di interesse” per il 2021 superano già la capacità produttiva, ma resta da vedere quante di queste manifestazioni saranno convertite in vendite effettive.