Marc Marquez torna in moto, il suo infortunio materiale da spot (VIDEO)

Marc Marquez manca dalla pista dal secondo GP di MotoGP dell’anno, intanto però torna in moto per uno spot per l’Allianz.

Marc Marquez torna in moto, anche se solo per uno spot e la sua “storia” diventa materiale da inserire nel piccolo messaggio promozionale girato per l’Allianz in Spagna. Nel nuovo spot della compagnia tedesca lo spagnolo prima viene inquadrato mentre gli stanno controllando il braccio infortunato.

Poi nella parte finale dello spot sale di nuovo su una moto e prima di partire ha un ragazzo accanto a sé che gli controlla di nuovo il braccio. La clip termina con una voce fuoricampo che in spagnolo afferma: “È importante sentirsi in buon compagnia”.

Marc Marquez al momento manca dalla pista dal secondo GP di Jerez. Ricordiamo, infatti, che dopo la caduta durante la prima gara dell’anno lo spagnolo ha provato un recupero lampo tornando in pista a distanza di una settimana. Il dolore forte però poi lo ha spinto ad alzare bandiera bianca prima delle qualifiche.

Marquez vuole tornare prima di fine stagione

Il peggioramento del suo infortunio ha portato alla fine Marquez a doversi fermare per diverse mesi e al momento non si conosce ancora una data precisa per il suo rientro. C’è chi parla di stagione finita e chi invece prevede un suo ritorno nelle ultime gare giusto per assaggiare nuovamente le sensazioni di una MotoGP, così da prepararsi al meglio per la prossima stagione.

Marc, con i suoi 8 titoli, è dopo Valentino Rossi il pilota più titolato in griglia e in questo 2020 puntava proprio all’aggancio al Dottore. Se il suo campionato è ormai compromesso però l’iberico potrebbe aiutare la Honda, al momento ultima in classifica, a chiudere in maniera dignitosa la stagione.

Antonio Russo