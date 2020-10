Ferrari, prototipo ibrido a motore V6 spiato in pista – VIDEO

Il prototipo di una prossima Ferrari ibrida a motore V6 è stato fotografato durante un’uscita in pista per alcuni test, regalandoci un’occhiata alle sue forme

Circa due anni fa, la Ferrari ha fatto alcuni importanti annunci su come prevede di rinnovare ed estendere la sua formazione fino alla fine del 2022.

Ha parlato di come intende lanciare gli ibridi e un motore V6 di nuova concezione per le vetture entry-level posizionate al di sotto dei V8 e V12 dell’azienda. Da allora, abbiamo già visto un nuovo Cavallino Rampante elettrificato nella SF90 Stradale, ma c’è ancora molto da fare.

Uno dei modelli nella lista delle “cose da fare” è presumibilmente un V6 ibrido che i fotografi spia hanno individuato nascosto sotto modelli di prova modificati pesantemente basati su precedenti modelli Ferrari. Non una, ma due auto dall’aspetto strano sono state riprese da Varryx proprio nel cuore del Cavallino Rampante – a Maranello. Lasciate perdere la carrozzeria simile alla 488, perché queste auto non sono quello che sembrano.

L’indizio evidente è l’adesivo giallo applicato sulle portiere, sul cofano e sul parabrezza posteriore. Poi c’è il rombo del motore che non sembra così aggressivo come in una Ferrari con motore V8. C’era da aspettarselo, visto il motore turbo più piccolo che i modelli di prova probabilmente avevano, mentre un filtro antiparticolato a benzina per le auto Euro-spec potrebbe avere un impatto sul rumore.

Vale la pena sottolineare che questo non è il tanto chiacchierato revival della Dino con un motore V6. La Ferrari ha smentito quei rapporti nel 2019 quando il direttore commerciale Enrico Galliera ha dichiarato che il revival dell’iconico modello non è previsto. Anche se non ha escluso del tutto la possibilità di riportare in auge la Dino un giorno, non succederà tanto presto.