Traffico in autostrada, domenica 4 ottobre: allagamenti e rischio alluvioni

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 4 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord, con temporali più insistenti sulla Liguria già colpita da frane e inondazioni nelle ore precedenti. Cieli sereni o poco nuvolosi da Roma in giù, piove sul Nord della Sardegna. Le massime si attesteranno fra 17 e 22 gradi, mentre sul Mezzogiorno si toccheranno punte di 27 gradi. Dal tardo pomeriggio si intensificherà l’instabilità al Nord, con forti temporali anche sulla Toscana e la Lombardia. In serata possibili precipitazioni sul medio-basso Tirreno.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In provincia di Varese si segnalano allagamenti sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce in uscita a Baveno per Pioggia. In Val d’Aosta sulla A5 Torino-Aosta-Monte Bianco pioggia tra Morgex ed il traforo del Monte Bianco.

In Toscana sulla A11 Firenze-Pisa nord allagamenti tra Montecatini Terme e Pistoia. Sulla A14 Ancona-Bari vento forte tra Pescara Nord e Poggio Imperiale.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 31/01/2021 per lavori in corso. In A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 10.00 del 31/03/2021.