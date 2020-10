Traffico in autostrada, 3 ottobre: temporali e allagamenti al Nord

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 3 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Centro-Nord, con fenomeno più intensi lungo le fasce alpina e appenninica. Allerta meteo in Piemonte e Liguria, dal pomeriggio temporali anche violenti sul Nordest. Cieli poco nuvolosi al Sud, con addensamenti cumuliformi sulla Campania, ma senza fenomeni di rilievo. In serata parziali schiarite, ma potrebbero registrarsi brevi piovaschi sul litorale campano e la Calabria jonica. Le temperature massime oscilleranno fra 20 e 25 gradi al Centro e al Nord, fra 25 e 28 gradi al Sud, con punte fino a 35 gradi in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

La pioggia sta causando molti problemi al Nord. In particolare sulla A9 Lainate-Svizzera in entrata a Como Centro per pioggia. Sulla A8 Milano-Varese allagamenti tra Bivio A8-A36 Pedemontana e Bivio A8/Diramazione A26 Trafori. Sulla A4 Torino-Brescia pioggia tra Nodo di Pero e Brescia Ovest.

In Liguria rallentamenti per temporali sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena e in A12 Genova-Livorno tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante.

All’altezza di Parma sulla A1 Milano-Bologna pioggia tra Inizio A1 Milano-Napoli e Terre di Canossa – Campegine. Sulla A14 Bologna-Ancona pioggia tra Imola e Valle Del Rubicone.

In Toscana sulla A1 Firenze-Roma allagamenti tra Incisa – Reggello e Arezzo e tra Chiusi e Orte per pioggia. Sulla A1 Bologna-Roma precipitazioni diffuse tra Barberino di Mugello e Fabro.

Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 10.00 del 31/03/2021.