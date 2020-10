I risultati della Superpole Superbike del round di Francia 2020: tempi ufficiali, classifica e griglia di partenza dopo le Qualifiche di Magny-Cours.

A sorpresa è Eugene Laverty a registrare il miglior tempo nella Superpole Superbike del round di Magny-Cours. Il pilota nord-irlandese si è preso la pole position chiudendo in 1’48″644 sull’asfalto bagnato francese.

Il team BMW Motorrad WorldSBK può fare festa anche perché il secondo crono è di Tom Sykes. Solo 142 millesimi hanno separato i due compagni di squadra. In prima fila in Gara 1 partirà anche Jonathan Rea, che ha messo la sua Kawasaki al terzo posto con 184 millesimi di ritardo da Laverty.

Quarto Alex Lowes con la seconda ZX-10RR ufficiale, con lui scatteranno le Yamaha di Garrett Gerloff e Michael van der Mark. Apre la terza fila Michael Ruben Rinaldi con la Ducati del team Go Eleven, affiancato da Loris Baz (Yamaha Ten Kate) e Chaz Davies (Ducati Aruba).

Solamente decimo Scott Redding, che non conosce la pista e con le gomme Pirelli da bagnato è alle prime esperienze. In quarta fila con lui ci sono Leon Haslam (Honda) e Federico Caricasulo (Grt Yamaha). Tredicesima casella per Toprak Razgatlioglu, non al meglio fisicamente. Addirittura diciassettesimo Alvaro Bautista, che in Francia sta facendo tanta fatica.

SBK MAGNY COURS 2020, RISULTATI SUPERPOLE: TEMPI, CLASSIFICA E GRIGLIA DI PARTENZA