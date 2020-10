Meteo e traffico in autostrada: allerta maltempo al Centro-Nord

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 3 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile al Centro-Nord con precipitazioni maggiormente concentrate sulla fascia alpina e appenninica, maggiori schiarite sulle zone costiere e in Val Padana. Cieli poco nuvolosi al Sud, ma nella notte nubi in dissolvimento. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 15 gradi al Centro-Nord, tra 18 e 21 al Sud.

Domenica 4 ottobre tempo ancora instabile al Nord, con temporali intensi sulla Liguria già colpita da frane e allagamenti. Piove anche su Toscana, Marche e Umbria, cieli sereni o poco nuvolosi dal lazio in giù. Fenomeni sparsi anche sulla Sardegna settentrionale. Le massime oscilleranno fra 17 e 22 gradi, fino a 27 gradi sulle località dell’estremo Sud.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano sulla A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) coda su Bivio A1/Tangenziale Ovest MI provenendo da Bologna verso Autostrada Milano-Laghi per veicolo in avaria.

A Nord di Bolzano in A22 Brennero-Modena (Km 15.801 – direzione: Modena) coda di 2 km tra Dogana del Brennero e Vipiteno.

A Bologna Nord sulla A1 Milano-Bologna (Km 186.5 – direzione: Napoli) coda di 2 km tra Modena sud e Bivio A1/A14 Bologna-Taranto per materiali dispersi.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 314.1 – direzione: Ancona) traffico rallentato tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori in corso.

A Salerno Nord sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 10.00 del 31/03/2021.