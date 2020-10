Corvette C8 vs Carrera 911 vs Shelby GT500 | Gara d’accelerazione – VIDEO

In questo video potremo vedere la Chevrolet Corvette C8, la Porsche 911 Carrera e la Mustang Shelby GT500 impegnate in tre gare per stabilire un solo vincitore

Ormai abbiamo visto la Chevrolet Corvette C8, la Porsche 911 Carrera e la Mustang Shelby GT500 impegnate in numerose gare di accelerazione.

Questa ha attirato la nostra attenzione perché non si tratta di una semplice resa dei conti di tre vetture epiche. E’ anche un caso di studio di posizionamento del motore e di trazione, perché queste tre vetture rappresentano tre approcci molto diversi alle vetture ad alte prestazioni.

La Mustang porta con sé non meno di 760 cavalli a questa battaglia, rendendola facilmente il veicolo più potente del gruppo. Con 379 CV, la Porsche 911 Carrera ha poco meno della metà della potenza della Shelby, e la Corvette mantiene la media a 495 CV con il suo V8 da 6,2 litri. Tuttavia, è necessario un maggiore contesto prima di trarre conclusioni su come andrà a finire.

Leggi anche -> Alieno Arcanum, l’auto più potente al mondo con 5.221 cavalli

Questo non è solo una sfida tra Ford, Chevrolet e Porsche. E’ anche una gara tra auto con motore anteriore, motore centrale e posteriore, e questo può ovviamente fare una grande differenza. Se sembra che vi stiamo preparando a una sconfitta della Mustang, beh, non vi sbagliate.

Come dimostra la prima delle tre gare, il semplice fatto di avere potenza non significa nulla se non la si può usare. La Shelby con problemi di trazione non è solo stata battuta, ma anche umiliata. E la sconfitta non è la Corvette, la Carrera e la C8 hanno tagliato il traguardo fianco a fianco. Non male per una vettura con metà della potenza della Shelby.

Per essere onesti, i piloti della Corvette e della 911 hanno entrambi usato il launch control, mentre il pilota della Shelby ha gestito tutto manualmente. Una seconda gara è stata organizzata con tutte e tre le auto con la partenza controllata dal computer, e la gara è stata molto più combattuta.

Si è svolta un’ultima gara, una gara a partenza lanciata. Questo è certamente un vantaggio per chi ha tanta potenza, ma sarà sufficiente alla GT500 per rivendicare una vittoria? Lasceremo che sia il video a raccontare il risultato finale.