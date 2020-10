Superbike Magny-Cours, classifica Prove Libere: Gerloff svetta sul bagnato

I risultati delle prove libere Superbike a Magny-Cours: i tempi ufficiali e classifica finale combinata FP1-FP2 nel round di Francia. Gerloff sorprende.

È andata in archivio la prima giornata di prove libere Superbike del round di Magny-Cours. Entrambe le sessioni si sono disputate su pista bagnata, che probabilmente i piloti ritroveranno anche sabato e domenica.

Il più veloce di tutti è stato Garrett Gerloff, che ha registrato il miglior tempo assoluto in 1’48″830. Il rookie del team GRT Yamaha, salito sul podio a Montmelò, si è mostrato efficace in condizioni difficili in Francia. Sa che questo weekend può essere molto importante per una promozione nella squadra ufficiale nel 2021.

Seconda posizione, a soli 15 millesimi di distanza da Gerloff, per Jonathan Rea. Il campione della Kawasaki è abituato ad andare forte con la pioggia e anche oggi ha saputo fare la differenza, pur trovando nel collega americano un rivale inatteso. In questo fine settimana potrebbe vincere il sesto titolo mondiale SBK ed è molto concentrato.

Ottimo terzo tempo per Michael Ruben Rinaldi, che con la Ducati del team Go Eleven accusa solamente 84 millesimi di ritardo dal leader di queste prove libere. Più distanti gli altri piloti. Loris Baz, quarto, è a oltre mezzo secondo dal collega di marca Gerloff. Il francese precede Alex Lowes e Tom Sykes.

Scott Redding ha chiuso con il settimo crono, a oltre 1 secondo dalla vetta. Il pilota Aruba Ducati dovrà migliorare sabato per evitare che Rea vinca il titolo Superbike 2020 troppo facilmente. La top 10 è completata da Leon Haslam, Eugene Laverty e Michael van der Mark.

Undicesimo Chaz Davies (+1″813), a precedere Toprak Razgatlioglu (+2″096). Addirittura diciottesimo Alvaro Bautista con la sua Honda, a quasi 4 secondi da Gerloff. Il pilota spagnolo dovrà fare progressi importanti nel fine settimana.