Nuova Golf 8 Variant: nelle concessionarie entro la fine dell’anno

La Volkswagen Golf 8 Variant sarà nelle concessionarie entro la fine dell’anno, ma le ordinazioni sono già partite in Italia. Tutti i dettagli.

Da alcuni giorni in Italia si sono aperti gli ordini della nuova Volkswagen Golf 8 Variant, la station wagon compatta che diventa più dinamica, versatile e digitale rispetto all’edizione precedente, con un passo più lungo di 61 mm rispetto alla berlina. I prezzi di listino partono da 29.750 Euro e arriverà nelle concessionarie entro la fine dell’anno.

La Golf 8 Variant è disponibile per la prima volta con tecnologia mild hybrid a 48 V eTSI. Parca nei consumi, affianca il motore turbo TSI nelle accelerazioni consentendo di spegnerlo quando possibile, in modo da procedere a emissioni zero. Al lancio, è disponibile il 1.0 eTSI EVO da 110 CV, cui si affiancheranno altre unità nei prossimi mesi. La Golf 8 Variant vanta anche un Turbodiesel 2.0 TDI SCR in due declinazioni di potenza, da 115 CV accoppiato a un cambio manuale a 6 rapporti e 150 CV con cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti.

Dimensioni e dotazioni di serie

La Golf 8 Variant aumenta in lunghezza conferendole un design più slanciato e dinamico. La nuova generazione è lunga 4.633 mm, è larga 1.789 mm e alta 1.483 mm. Lo spazioso abitacolo può ospitare fino a 5 persone sedute comodamente, mentre il bagagliaio ha una capacità di carico disponibile di 611/1.642 litri. Tre gli allestimenti disponibili: Life, Style e il dinamico R-Line. La versione di partenza ha già un ricchissimo allestimento che comprende, tra i vari accessori, fari anteriori e posteriori a LED, cruise control adattivo ACC, Front Assist con funzione di frenata di emergenza City, riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist e Dynamic Light Assist.

La versione Style arricchisce ulteriormente l’equipaggiamento con, tra gli altri, cerchi in lega Belmont da 17 pollici, fari anteriori IQ.LIGHT LED Performance, climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone, Ambient Light interno a 32 colori, sedile guidatore ergoActive a 14 vie, rivestimenti in ArtVelours, Emergency Assist, Light Pack e Travel Assist 2.0. Di serie, la Golf 8 Variant R-Line è dotata di assetto sportivo irrigidito e abbassato di circa 15 millimetri rispetto alla configurazione normale, oltre che di sterzo progressivo.