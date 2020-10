Mick Schumacher: “Sarà speciale debuttare al Nurburgring” (VIDEO)

Le parole di Mick Schumacher dopo il test con la Ferrari 2018 a Fiorano e l’annuncio della sua prima volta in un weekend ufficiale di Formula 1

A pochi giorni dal giro commemorativo a bordo della F2004 con la quale suo padre Michael conquistò il suo settimo e ultimo titolo mondiale di Formula 1, Mick Schumacher è tornato al volante di una monoposto del massimo campionato automobilistico. Stavolta si è trattato di una Ferrari ben più recente, quella del 2018, che ha provato nel corso di un test organizzato sulla pista privata di Fiorano a beneficio dei giovani della Driver Academy.

“La differenza principale tra le due vetture è il motore ibrido, e poi cambia il peso”, spiega in questa video intervista. “Si tratta di due approcci diversi. La sensazione sulle macchine attuali è davvero incredibile, ma è l’intero meccanismo, i display, il volante, quello che si può fare in macchina è cambiato molto rispetto alle possibilità che si avevano nel 2004. Entrambe hanno il loro fascino e i loro trucchi e sono molto interessanti e divertenti da guidare”.

Un test utile per preparare il suo debutto ufficiale nel weekend di un Gran Premio, che avverrà nelle prove libere al Nurburgring al volante dell’Alfa Romeo. “Devo ringraziare la Ferrari e la Driver Academy per questa opportunità”, prosegue il figlio d’arte. “Mi sono avvicinato di un altro passo al comportamento della macchina, ora ho una visione più chiara del modo di guidare. Mi sento più fiducioso perché potrò arrivare al Nurburgring sapendo che cosa mi aspetterà”.

Ancor più emozionante sarà questo momento pensando che avverrà proprio in patria: “Ovviamente non vedo l’ora di girare nelle prove libere davanti al mio pubblico di casa, per la prima volta. Sarà molto speciale e poterlo fare con l’Alfa è molto bello. Ci sono alcuni membri del team che lavorarono con mio padre in passato e quindi avrò l’opportunità di conoscerli meglio e comprendere il loro modo di lavorare, come ho già fatto in Bahrein l’anno scorso”.

