Meteo e traffico in autostrada: allerta maltempo al Nord, rischio allagamenti

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di venerdì 2 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo fortemente instabile al Nord, con temporali maggiormente concentrati sul Nordovest e allerta meteo in Liguria. Piogge anche sulla Toscana e, nel corso della notte, anche al Centro, con precipitazioni di forte intensità. Cieli sereni o poco nuvolosi dalla Capitale in giù, salvo piovaschi sul Cilento e la Sardegna settentrionale. Le temperature minime saranno comprese tra 15 e 20 gradi, mentre in Sicilia si toccheranno punte di 27 gradi.

Sabato 3 ottobre parziali schiarite sul Nordovest, ma l’instabilità proseguirà con una certa intensità ancora sul Nord e al Centro, con fenomeni temporaleschi sul Nordest. Tempo stabile e soleggiato al Sud, con qualche velatura sterile in transito. Massime tra 20 e 25 gradi al Centro-Nord, al Sud oscilleranno tra 26 e 29 gradi, fino a 35 gradi in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Alle porte di Milano si segnala traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa e tra Nodo di Pero e Cormano. Sulla A9 Lainate-Como (Km 33 – direzione: Svizzera) coda in uscita alla barriera di Como Grandate. A Sud del capoluogo lombardo traffico a rilento sulla A1 Milano-Bologna (Km 4.3 – direzione: Milano) tra Melegnano e Bivio A1/Tangenziale Ovest MI per incidente.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori in corso.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 269 – direzione: Milano) coda di 5 km tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 286 – direzione: Taranto) coda di 1 km tra Fermo Porto San Giorgio e Grottammare per lavori in corso.

Alle porte di Roma in A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.