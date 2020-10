Mercedes-AMG GT Black Series, ecco la maestosa Project One Edition – VIDEO

Sono passati oramai tre anni da quando gli appassionati Mercedes hanno messo gli occhi sulla nuova ipercar della casa tedesca; ma ancora nulla si muove…

I clienti Mercedes che hanno acquistato un’ipercar AMG Project One nel settembre del 2017 non vedevano l’ora di mettersi al volante del loro nuovo acquisto.

Con il compito di fornire un’auto di F1 per il pubblico, la casa automobilistica tedesca ha detto che l’auto sarebbe stata pronta per la fine del 2018. Ora siamo nel 2020, ma lo YouTuber ‘Rana 65556‘, appassionato di auto, ci porta a scoprire l’edizione speciale della AMG GT Black Series, costruita per soddisfare i clienti di Project One.

Dopo aver ricevuto il trasporto privato alla fabbrica Mercedes-AMG di Affalterbach, in Germania, Rana è andato a vedere il veicolo speciale dal vivo.

Al prezzo di 57.300 dollari (50.000 euro) in più rispetto alla vettura standard, ci aspettavamo una pletora di novità e tocchi distintivi. A parte alcune cuciture Petronas all’interno e verniciature di ispirazione F1 all’esterno, le differenze tra la Black Series e la Project One non sono poi così importanti.

Pensavamo che Mercedes installasse nuove migliorie e funzionalità, ma forse è davvero impossibile migliorare la perfezione. Il pacchetto standard produce già 720 cavalli grazie al motore V8 biturbo da 4,0 litri. A parte il suo aggressivo propulsore, il pacchetto aerodinamico sulla vettura stradale appare inseparabile dalla versione da corsa della GT4. Con il prezzo di 2,65 milioni di dollari (2,27 milioni di euro) dell’ AMG Project One, dubitiamo che i clienti si troveranno in difficoltà.

Indipendentemente dai continui tentativi della casa automobilistica tedesca di accontentare i clienti, è ancora il 2020 e il team di Formula 1 Mercedes è impegnato a dominare la stagione di quest’anno. Visto il piglio preso da questi tempi, è impossibile stabilire con certezza quando il progetto dell’ipercar AMG vedrà la luce.