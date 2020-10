Lamborghini, un nuovo prototipo di speedster senza tettuccio?

L’immagine teaser è stata pubblicata sui social media da Lamborghini Squadra Corse, la divisione corse del marchio italiano, il che ci porta a credere che si tratti di un’auto da pista (Image by Motor1)

Se l’involucro della carrozzeria dell’auto mostrata nel teaser ci sembra familiare, è perché la stessa livrea è stata utilizzata dal marchio di Sant’Agata Bolognese per la realizzazione della prima mondiale della Essenza SCV12. Infatti, porta anche la scritta “Attenzione Macchina Veloce” sulle portiere. La differenza è che la nuova bestia V12 ha anche la scritta “Aperta” per indicare l’ovvio.

Facendo due più due, questa assomiglia molto a una Essenza SCV12 con il tetto tagliato. Sembra un’auto senza tetto in senso letterale, perché non sembra esserci un tetto pieghevole che si nasconde dietro i sedili. Forse ha una sorta di tetto apribile, anche se siamo tentati di credere che sia sprovvista del tettuccio. Siamo propensi a dire la stessa cosa dei finestrini, che probabilmente sono spariti insieme al parabrezza.

Leggi anche -> Nissan RE-LEAF, il veicolo elettrico in risposta alle emergenze

Non sarebbe il primo V12 del suo genere, visto che il Salone dell’Automobile di Ginevra 2012 ha visto la presentazione dell’Aventador J come speedster unico. Il prototipo qui non sembra così hardcore come il già citato Essenza SCV12, visto che manca l’enorme alettone posteriore, ma non manca certo in aerodinamica.

Resta da vedere se si tratta di un vero e proprio speedster per la sola pista, ma qualunque sia il problema, la macchina non ha certo l’aspetto di una vettura che si possa guidare su strade pubbliche. A quasi un decennio dal suo lancio, l’Aventador continua a sfornare eredi, senza alcun segno di successore.

La Lamborghini sta mungendo la piattaforma fino all’ultima goccia, il che non è poi così sorprendente se si considera che la Countach, la Diablo, e in qualche misura la Murcielago, hanno tutte avuto una lunga vita.