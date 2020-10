Incidente in autostrada ripreso da una dashcam – VIDEO

In questo video ripreso da una dashcam vedremo il guidatore di una Golf GTI scontrarsi in autostrada a 240 km/h nella corsia di sorpasso con una Skoda Rapid



Non è un mistero che l’autostrada tedesca sia una delle meraviglie motorie del mondo. Anche chi non è un grande appassionato di motori sa di cosa si tratta quando si parla di quella striscia d’asfalto. In ogni caso, lo YouTuber Carpool Of Eren ha filmato un incidente causato da un problema critico della famigerata autostrada; velocità troppo alte e differenti tra corsiE veloci e lente.

È quasi inevitabile che avere un numero così elevato di auto ammassate insieme a velocità molto diverse presenti una serie di sfide uniche. Certo, il traffico è un po’ più silenzioso del solito a causa del Covid-19 che impazza dappertutto, ma è chiaro che gli incidenti possono comunque accadere.

Leggi anche -> Porsche, viaggio (virtuale) all’interno del Beijing Motor Show 2020 – VIDEO

Fin dall’inizio del filmato, è chiaro che il pilota si stava solo facendo gli affari suoi nella corsia di sorpasso, andando verso la sua destinazione prima che una Skoda Rapid Spaceback decidesse di cambiare corsia. Non possiamo commentare chi sia il colpevole, ma è chiaro che possedere una dashcam sta pagando grandi dividendi qui quando si tratta di presentare una richiesta di risarcimento assicurativo.

Grazie ai riflessi da gatto del guidatore e al controllo dell’auto, il guidatore è stato in grado di mantenere il veicolo in linea retta – scommetteremmo che anche il controllo della stabilità e i sistemi di frenata antibloccaggio hanno giocato un ruolo importante. Sfortunatamente, i pannelli della carrozzeria del lato passeggero hanno preso una brutta botta, ma è chiaro che l’auto non è una di quelle che si accartoccia al primo impatto e che il guidatore sta bene.

Ci si chiede se i sistemi di guida autonoma e gli altri dispositivi di sicurezza avrebbero evitato un tale incidente. Gli esseri umani sono creature incredibili, ma una cosa è certa. Saremo sempre suscettibili ad errori.