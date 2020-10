Honda Civic Type R vs VW Golf GTI TCR, una sfida persa… in partenza – VIDEO

In questo video vedremo una Volkswagen Golf GTI TCR sfidarse in una gara d’accelerazione un’Honda Civic Type R con cambio manuale, chi vincerà?



La Honda Civic Type R e la Volkswagen Golf GTI sono tra le quintessenze delle auto sportive, quindi non c’è da stupirsi che la gente di Cars.co.za in Sud Africa li abbia messi in linea per una gara di accelerazione. Non hanno utilizzato una versione normale del modello compatto di Wolfsburg, decidendo di andare con la versione TCR a tiratura limitata.

La Golf GTI TCR ha un motore a benzina turbo da 2,0 litri con 286 cavalli e 380 Newton-metri di coppia. A differenza della Civic Type R con cambio manuale, la Volkswagen vende il suo grintoso modello a trazione anteriore esclusivamente con cambio automatico a doppia frizione.

Ci sono altre differenze tra i due, con l’Honda che ha un po’ più di potenza, con i suoi 306 CV e 400 Nm. D’altra parte, la Civic Type R deve trasportare circa 100 chilogrammi in più rispetto alla Golf GTI TCR, e quel cambio manuale è tipicamente uno svantaggio in una gara di accelerazione. In questo caso particolare, anche il seggiolino per bambini nella parte posteriore ha aggiunto un po’ di massa extra.

L’uomo al volante della Civic Type R ha fatto una partenza perfetta, cosa che non si può dire della Golf GTI TCR in quanto ha avuto una pessima partenza nonostante avesse il sistema di launch control attivato. La VW ha perso la battaglia fin dall’inizio, avendo bisogno di almeno un secondo in più per muoversi rispetto alla Honda. E’ una gara di accelerazione che ha certamente bisogno di una rivincita, visto che il risultato sarebbe stato diverso se la Golf avesse iniziato la corsa nello stesso momento della Tipe R.

Ci vorrà un po’ di tempo prima di avere una Civic Type R di nuova generazione, mentre la VW dovrebbe presentare la nuova Golf GTI TCR nelle prossime settimane.