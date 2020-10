BMW M5 vs Nissan GT-R vs Ducati Panigale: senza esclusione di colpi – VIDEO

Una gara davvero incredibile quella pr4sente in questo video che vedrà scontrarsi la BMW M5 Competion, una Nissan GT-R modificata e una Ducati Panigale V4R.



Per chi non lo sapesse, un’auto sportiva è automaticamente più rapida e più veloce di una moto. Ma sappiamo tutti che non è sempre vero, soprattutto quando l’amico a due ruote di cui parli è una superbike, una Ducati Panigale V4R.

Ma anche qui le auto non sono auto normali. Vi presentiamo la BMW M5 Competition e la Nissan GT-R – entrambe feroci e venerate nelle loro classi in stock, ancora di più se modificate, come in questo caso.

Carwow di Youtube ha posizionato questi tre veicoli in una gara di accelerazione. Prima di guardare il video in calce, proviamo a dare alcuni numeri, in modo da sapere come i tre si confrontano l’uno con l’altro.

La BMW M5 Competition qui è stata messa a punto da Evolve, che ha portato la berlina sportiva ad una potenza di 800 cavalli e 950 Newton-metri di coppia. Se questi numeri vi sorprendono, aspettate di sentire le GT-R.

Elaborata per produrre fino a 1.600 CV e 1.500 Nm di coppia, la Nissan GT-R modificata è praticamente un razzo su ruote. C’è solo un problema, però, il modello apparso nella gara di accelerazione ha un problema al cambio.

La stravagante del gruppo, la Ducati Panigale V4R, non guadagna molto con i suoi 221 CV e 112 Nm, ma ricordate che questa superbike è molto più leggera delle auto sopra citate, pesando solo 193 chilogrammi, escluso il peso del pilota. In confronto, la M5 pesa 1.950 kg, mentre la GT-R qui è 1.800 kg.

Con questi numeri, chi pensate abbia vinto questa gara in linea retta?