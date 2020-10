Alieno Arcanum, l’auto più potente al mondo con 5.221 cavalli

L’Arcanum di Alieno sarà sicuramente la più potente auto mai prodotta con i suoi 5.221 cavalli anche se fino ad ora sono disponibili solo poche immmagini

Non parliamo spesso della Bulgaria. Il piccolo Paese balcanico non è un grande protagonista del panorama automobilistico, ma abbiamo visto diversi progetti interessanti provenienti da aziende bulgare, tra cui il giocattolo elettrico Kinetik e, naturalmente, Vilner. C’è ancora un’altra azienda del paese che fa notizia, ma dobbiamo ancora decidere se è per buoni o cattivi motivi.

Il marchio bulgaro Alieno è stato annunciato per la prima volta circa due anni fa, ma finora esiste solo sulla carta. Il suo primo modello si chiama Arcanum e dovrebbe diventare il veicolo più potente che abbiamo mai visto con una potenza fino a 5.221 cavalli. Finora, però, abbiamo visto solo rendering al computer del modello e adesso sono disponibili nuove immagini.

Queste nuove immagini mostrano in anteprima l’interno dell’Arcano. E cavolo, è davvero fuori dal mondo con i suoi otto display – forse alcuni schermi sono integrati in un unico modulo, ma abbiamo contato otto diverse aree di visualizzazione delle informazioni. Ci sono molte cose che non capiamo bene, come ad esempio il motivo per cui ci sono così tante parole accanto alla leva del cambio, ma lasceremo che sia il progettista principale a spiegare la sua idea.

“Questa versione degli interni dell’ Alieno Arcanum è un’estensione degli interni dell’auto”, dice Encho Enchev. “Il tema generale è l’ultra-modernismo con alcuni accenti fantascientifici e futuristici. Vogliamo che i nostri clienti si sentano come se si trovassero nell’abitacolo di un’astronave, a cui l’auto assomiglia, date le tecnologie che vi sono incorporate. La nostra ispirazione per l’abitacolo deriva dagli abitacoli di molti caccia militari e da film di fantascienza come Avatar Prometheus”.

Altri punti di forza dell’abitacolo sono i portabicchieri riscaldanti e raffreddanti, la console centrale galleggiante, i sedili riscaldati e raffreddati regolabili elettricamente, il piantone dello sterzo “robotizzato” e altri ancora.

Alieno non ha annunciato i suoi piani per l’avvio della produzione dell’Arcano. In precedenza, l’azienda ha reso noto che costruirà esemplari dell’ipercar elettrica solo su ordinazione dei clienti con prezzi a partire da 750.000 euro per il modello base. Le varianti più costose costeranno 1,5 milioni di euro.