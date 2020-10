Traffico in autostrada, giovedì 1° ottobre: le zone da bollino rosso

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 1° ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo variabile con cieli da poco a molto nuvolosi quasi ovunque. Piogge sparse si registreranno su Val d’Aosta, Liguria, alta Toscana e Aspromonte. Nel pomeriggio fenomeni più diffusi sul Nordovest e sul litorale toscano, addensamenti cumuliformi lungo l’arco appenninico e sulla fascia alpina. Le temperature massime saranno comprese fra 21 e 25 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

All’altezza di Milano si segnalano code a tratti sulla A1 Milano-Bologna (Km 0 – direzione: Milano) tra Bivio A1/Tangenziale Ovest MI e inizio A1 Milano-Napoli. Sulla A4 Torino-Brescia (Km 126.2 – direzione: Torino) code a tratti tra Monza e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa.

In Liguria sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. Sulla A12 Genova-Livorno (Km 0 – direzione: Genova) coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 131.7 – direzione: Genova) coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia.

Sulla A24 Roma-Teramo (Km 157.3 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Teramo Ovest.

Alle porte della Capitale sulla A1 Diramazione Roma sud – GRA (Km 20 – direzione: G.R.A.) coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. In A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Pozzuoli) coda di 4 km tra Zona Ospedaliera e Fuorigrotta. Traffico rallentato tra Vomero e Arenella e in entrata a Corso Malta. Sulla A30 Caserta-Salerno (Km 54 – direzione: Salerno) coda di 2 km tra Mercato San Severino e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per incidente. In A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.