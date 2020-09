Tesla Model S, lite stradale a rischio incidente – VIDEO

In questo video ripreso da una dashcam vedremo una svolgersi una lite pericolosissima in autostrada fra una Tesla Model S e una Cadillac



Si potrebbe pensare che il conducente della Tesla Model S abbia avuto un passeggero ferito o incinta nell’auto, nel qual caso avrebbe dovuto chiamare un’ambulanza. Ma, anche se non abbiamo modo di saperlo, non sembra essere questo il caso. È abbastanza chiaro che si tratta di una lite stradale che probabilmente si stava già svolgendo prima che la telecamera fosse in funzione.

È impossibile sapere quali sono stati gli eventi che hanno portato a questa pericolosissima dimostrazione di stupidità, ma non fa differenza. Non importa il motivo, questo tipo di guida è ben al di fuori del regno dell’accettabile. Qualcuno dirà che il pilota della Cadillac deve aver acceso la scintilla che ha scatenato l’ira del conducente della Tesla, cosa che potrebbe benissimo essere accaduta, ma non è una scusa per quello che succederà dopo.

Come si può vedere dal video, l’uomo a bordo della Tesla Model S si mette al centro dell’autostrada, facendo schizzare il volante da un lato all’altro mentre viaggia ad alta velocità. La Tesla si avvicina così tanto alla Cadillac mentre passa, che la sfiora quasi lateralmente. Poi sterza verso il lato della Cadillac, come se volesse urtarla intenzionalmente.

Infine, la Model S si mette davanti alla Cadillac e inchioda una frenata. È incredibile che non ci sia stato un terribile incidente.