Superbike Magny-Cours 2020: orari diretta TV e streaming

La programmazione del round SBK di Magny-Cours: gli orari per seguire in diretta TV e streaming Prove Libere, Qualifiche, Gara 1-2 e Superpole Race.

In questo fine settimana si disputa il penultimo round del campionato mondiale Superbike 2020. Ad ospitarlo è la Francia, nello specifico il circuito di Magny-Cours.

Jonathan Rea arriva a questo appuntamento con 51 punti di vantaggio su Scott Redding e ha la concreta possibilità di laurearsi per la sesta volta campione del mondo SBK. Da quando corre in Kawasaki, cioè dal 2015, ha vinto sei manche sulla pista francese e dunque può puntare a vincere in questo weekend. Il rivale della Ducati, ovviamente, farà di tutto per impedirgli di conquistare il titolo.

SBK Magny-Cours 2020: orari Prove Libere, Qualifiche, Gare

L’edizione 2019 del round Superbike in Francia consacrò Toprak Razgatlioglu, che con la Kawasaki del team Puccetti vinse Gara 1 e Superpole Race. Le sue prime vittorie nel campionato. Gara 2 andò a Rea. Adesso il pilota turco corre in Yamaha e cercherà di tornare a vincere, anche perché quest’anno ci è riuscito solo nella prima manche di Phillip Island. Chiaramente non sarà facile, avrà tanti avversari con cui dover fare i conti.

Attenzione al meteo, è possibile che a Magny-Cours piova nel weekend e ciò può condizionare molto i piloti. Bisognerà essere bravi a farsi trovare pronti a qualsiasi situazione climatica. I team dovranno lavorare sodo per mettere i rider a loro agio indipendentemente dallo stato della pista.

L’intero fine settimana SBK in Francia può essere seguito in diretta TV su Sky Sport MotoGP. In chiaro sul canale TV8 verranno trasmesse Gara 1, Superpole Race e Gara 2. Per la diretta streaming sono a disposizione i servizi Sky Go, Now TV e il sito ufficiale TV8.it.

DIRETTA SKY

Venerdi 02 ottobre 2020

10:30-11:20 WorldSBK – FP1

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2

Sabato 3 ottobre 2020

11:00- 11:25 WorldSBK – Superpole

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole

14:00 WorldSBK – Gara 1

15:15 WorldSSP – Gara 1

16:30 WorldSSP300 – Gara 2

Domenica 4 ottobre 2020

11:00 WorldSBK – Gara Superpole

12:30 WorldSSP – Gara 2

14:00 WorldSBK – Gara 2

15:15 WorldSSP300 – Gara 2

DIRETTA TV8

Sabato

14:00 WorldSBK – Gara 1

Domenica

13:00 WorldSBK – Superpole race

14:00 WorldSBK – Gara 2