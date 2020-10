Meteo e traffico in autostrada: incidenti in A4 e A22, maltempo in arrivo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 1 ottobre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo sulla nostra Penisola, con piogge e temporali che inizialmente interesseranno il Nordovest e progressivamente si estenderanno su tutto il Nord, con fenomeni maggiormente intensi su Liguria e alta Toscana. Cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Sud, con qualche addensamento cumuliforme lungo la costa tirrenica e la fascia appenninica. Le temperature minime saranno comprese fra 15 e 20 gradi.

Venerdì 2 ottobre Italia ancora divisa in due, con maltempo diffuso al Nord e sulla Toscana, cieli soleggiati sul resto d’Italia salvo possibili piovaschi sul Salento e la Calabria jonica. Le massime oscilleranno fra 16 e 21 gradi al Nord, tra 23 e 28 gradi al Centro-Sud dove si registrerà un lieve aumento, più rimarcato sulle Isole e la Puglia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

A Milano Nord si è verificato un incidente sulla A4 Torino-Brescia (Km 129 – direzione: Trieste) tra Nodo di Pero e Cormano che sta causando forti rallentamenti. Coda tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per curiosi.

A Sud di Mantova in A22 Brennero-Modena (Km 270.5 – direzione: Brennero) coda di 4 km tra Pegognaga e Mantova sud per incidente.

Sulla A14 Ancona-Pescara (Km 290 – direzione: Ancona) traffico rallentato tra Grottammare e Pedaso per lavori. Code a tratti anche tra Val Vibrata e Roseto Degli Abruzzi per lavori. In A14 Pescara-Bari incendio tra San Severo e Foggia.

In Campania sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) coda in uscita a Fuorigrotta per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Divieto di transito per i pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 31/01/2021 per lavori in corso. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 10.00 del 31/03/2021.