Traffico in autostrada, 30 settembre: code in A24, incidente in Tangenziale Napoli

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 30 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Nuvole in transito sul litorale tirrenico, dal pomeriggio nuvolosità in aumento su tutte le regioni, ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature massime resteranno stabili e comprese tra 20 e 25 gradi.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

In Lombardia si segnalano rallentamenti sulla A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) in uscita a Monza provenendo da Brescia. Sulla A4 Torino-Brescia (Km 129 – direzione: Trieste) code a tratti tra Nodo di Pero e Cormano e tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A9 Como-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) rallentamenti tra Lago di Como e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali. In A8 Milano-Varese (Km 41.9 – direzione: Varese) coda su Gazzada provenendo da Milano verso Buguggiate.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) rallentamenti tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto. Coda di 1 km per lavori in corso sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 5.15 – direzione: Gravellona Toce) tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Fra Parma e Modena sulla A1 Milano-Bologna (Km 138 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Bivio A1/A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia per veicolo in avaria.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 5 km tra Grande Raccordo Anulare e Bivio A24/Tangenziale est RM. Sulla Complanare Tratto Urbano A24 (Km 3.5 – direzione: Tangenziale Est) coda di 3 km tra Bivio Grande Raccordo Anulare e Svincolo di Via Togliatti.

Sulla Tangenziale di Napoli (direzione: Allacc. Diramazione Capodichino) coda di 4 km tra Fuorigrotta e Zona Ospedaliera per incidente. Entrata consigliata verso Allacc. Diramazione Capodichino: Arenella. Rallentamenti tra Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.