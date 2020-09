Raikkonen come Valentino Rossi: ha già firmato un contratto per il 2021?

Anche Kimi Raikkonen, come Valentino Rossi, ad oltre 40 anni non vuole smettere e sembra aver firmato un nuovo contratto per il 2021

Hanno entrambi superato i 40 anni e nessuno dei due sembra avere voglia di appendere il casco al chiodo. Così, mentre nello scorso fine settimana Valentino Rossi ha annunciato il suo accordo con la Yamaha Petronas per la prossima stagione di MotoGP, anche Kimi Raikkonen sembra indirizzato a seguire le stesse orme in Formula 1.

Secondo le ultime voci di paddock circolate a margine del Gran Premio di Russia a Sochi, l’ex campione del mondo avrebbe addirittura già firmato un contratto, a sua volta, per restare alla Alfa Romeo anche nel 2021. “Le voci le ho lette”, ha affermato il team principal Frederic Vasseur ai microfoni del giornale russo Championat. “Ma due settimane fa parlavano di Hulkenberg, tre settimane fa di Perez, la settimana scorsa di Vettel. I giornalisti possono scrivere quello che vogliono, ma non condizionano la mia decisione in nessun modo”.

Raikkonen e Schumacher alla Alfa Romeo 2021?

Per quanto riguarda il futuro compagno di squadra di Iceman, invece, sarà la Ferrari a dettare il nome, e il più probabile sembra quello di Mick Schumacher. In questo modo Raikkonen potrebbe finire a fare da chioccia esperta per il giovane debuttante tedesco.

Vasseur, comunque, non sembra avere troppa fretta di definire il suo schieramento per l’annata che verrà: “Non ci sono scadenze”, ha affermato. “Parleremo con Kimi nelle prossime settimane per capire quale potrà essere il prossimo passo da compiere insieme. Per quanto riguarda il secondo sedile, discuteremo con la Ferrari e prenderemo una decisione nei prossimi mesi. Ci sono molti buoni piloti a disposizione, ma prima di tutto devo parlare con i ragazzi che sono già nel team. Nonostante una difficile prima metà di stagione, hanno lavorato bene di squadra, che è molto importante per me”.

