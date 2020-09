MXGP, Tony Cairoli: “Il mio pensiero va ad Arminas”

Tony Cairoli 4° nel doppio round di Mantova e resta a 5 lunghezze dal leader Tim Gajser. Fra quattro giorno si ritorna sulla pista italiana.

Resta invariata la classifica della MXGP dopo il secondo round sul tracciato di Mantova. Tony Cairoli conquista un doppio quarto posto che lo lascia a -5 dal leader provvisorio Tim Gajser. Dopo l’infortunio al setto nasale di domenica scorsa il campione siciliano è riuscito a migliorarsi nella sessione cronometrata, conquistando il sesto cancello per la partenza delle due manche di gara.

Nel primo round è arrivato quarto al termine del primo giro ed ha mantenuto la posizione fino al traguardo, senza commettere errori e difendendosi dagli attacchi del diretto avversario per il titolo mondiale. In gara due ha lottato da subito per il podio, ma ha concluso quarto, riuscendo però ad ampliare il gap sul diretto inseguitore Seewer.

Fra quattro giorni Tony Cairoli ritornerà in pista a Mantova per il Gran Premio d’Europa. Ma dedica un pensiero ad Arminas Jasikonis, in coma dopo l’incidente nel GP di Lombardia. “Oggi non mi aspettavo di guidare così bene; il naso non mi dava fastidio per via del dolore, ma mi rendeva più difficile la respirazione e mi disturbava anche un po’ l’equilibrio. Per questo considero le manche piuttosto positive – ha dichiarato il pilota KTM -, anche perché non ho commesso molti errori e siamo rimasti davanti e questo è positivo soprattutto in ottica campionato. Il mio pensiero comunque oggi va ad Arminas (Jasikonis) e alla sua famiglia.”

Gara Uno: 1-J.Prado 2-J.Seewer 3-R.Febvre 4-A.Cairoli 5-T.Gajser

Gara Due: 1-R.Febvre 2-G.Paulin 3-T.Gajser 4-A.Cairoli 5-G.Coldenhoff

Gran Premio: 1-R.Febvre 45p. 2-J.Prado 40p. 3-T.Gajser 36p. 4-A.Cairoli 36p. 5-J.Seewer 34p.

Campionato: 1-T.Gajser 352p. 2-A.Cairoli 347p. 3-J.Seewer 334p. 4-J.Prado 317p. 5-G.Coldenhoff 303p.