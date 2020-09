Meteo e traffico in autostrada: nuova ondata di maltempo in arrivo

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 30 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Cieli da poco a molto nuvolosi su tutti i settori della Penisola, con possibili piovaschi serali su Liguria e litorale toscano. Nel corso della notte si prevedono fenomeni di breve durata anche sulla costa della Campania, il basso Lazio e la Sicilia occidentale. Le temperature minime oscilleranno fra 12 e 17 gradi, fino a 22 gradi in Sicilia.

Giovedì 1° ottobre tempo variabile, con precipitazioni sparse su Val d’Aosta, bassa Lombardia, Toscana e Sicilia orientale. Le temperature massime restano stazionarie e saranno comprese tra 21 e 25 gradi. Nel pomeriggio fenomeni in estensione anche su Liguria e Friuli Venezia Giulia e progressivamente su tutto il Settentrione d’Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

All’altezza di Ferrara in A13 Bologna-Padova (Km 47.5 – direzione: Bologna) scorta veicoli tra Occhiobello e Ferrara Nord per materiali dispersi.

A Nord di Firenze sulla A1 Bologna-Firenze (Km 270 – direzione: Napoli) traffico rallentato tra Bivio A1-Variante e Calenzano. A Sud di Ancona in A14 Ancona-Pescara (Km 290 – direzione: Ancona) rallentamenti tra Grottammare e Pedaso per lavori in corso. Coda di 1 km tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto per lavori.

In Campania si segnalano rallentamenti sulla Tangenziale di Napoli (entrambe le direzioni) dove vige il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore alle 26 tonnellate tra Fuorigrotta e Camaldoli fino alle 23 del 31/01/2021 per lavori. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 – entrambe le direzioni) divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alle 10.00 del 31/03/2021.