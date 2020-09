La Gregoraci al GF Vip: “Vi dico come sta Schumacher”

Protagonista del GF Vip la ex moglie di Briatore Gregoraci si è lasciata sfuggire alcuni dettagli poco confortanti sulla situazione clinica di Schumacher.

Di certo Corinna Schumacher non sarà stata felice di scoprire che Elisabetta Gregoraci, a lungo dolce metà di Flavio Briatore, e oggi “reclusa” nella casa del Grande Fratello, sia venuta meno alla richiesta di riservatezza che la famiglia del campione di F1 ha con forza e costanza portato avanti da quel 29 dicembre 2013 che vide il pilota vittima di una caduta sugli sci mentre si trovava in vacanza a Meribel.

“Non parla, comunica con gli occhi. Solo tre persone possono andare a trovarlo”, ha affermato la showgirl rivelando poi come le interazioni avvengano soltanto attraverso un comunicatore oculare.

Il trasferimento nella casa in Spagna

La 40enne ha in seguito sostenuto che il Kaiser di Kerpen non si troverebbe più in Svizzera, nella sua abitazione di Gland, bensì nella penisola iberica. Nello specifico ad Andratx, zona sud-ovest delle Baleari dove secondo quanto riportato dalla Bild gli Schumacher averebbero acquistato nel 2018 una mega villa da 30 milioni di euro, appartenuta fino al 2017 a Florentino Perez, oggi presidente del Real Madrid.

“La moglie ha allestito un ospedale in casa”, le parole della calabrese.

Come noto, dal tragico incidente sulla neve avvenuto quasi sette anni fa, poco o niente si sa a proposito delle condizioni di salute di uno sportivo che nel bene e nel male ha rappresentato una generazione, portando anche i non amanti dell’automobilismo a sintonizzarsi alla domenica pomeriggio sui GP. Per volere suo e dei suoi cari, nulla o quasi è stato diffuso circa il difficile processo di recupero intrapreso dopo l’uscita dal coma. In tempi recenti il suo ex compagno di squadra in Ferrari Felipe Massa e i due artifici e complici dell’epoca d’oro del Cavallino Ross Brawn e Jean Todt hanno espresso lo stesso pensiero, quello che solo un miracolo potrà aiutarlo.

Chiara Rainis