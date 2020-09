Incidente sulla Tiburtina: giovane estratto dalle lamiere in gravi condizioni. Sconto tra due auto, traffico in tilt e tanta paura

Grande paura ieri sera sulla via Appia, nel territorio di Cisterna di Latina. Un grave incidente ha fatto sì che un ragazzo venisse ferito gravemente, e poi trasportato d’urgenza in ospedale. Sono davvero molto serie le sue condizioni ma ancora non sono chiare le dinamiche dell’accaduto: secondo una prima ricostruzione, il ragazzo si sarebbe scontrato con un’altra auto, finendo fuori strada e ribaltandosi.

Non è ancora chiaro neanche se le due auto procedevano in opposti sensi di marcia, ma sono rimasti feriti entrambi i conducenti delle vetture, di cui uno è davvero in condizioni gravi. Stiamo parlando di un ragazzo che è stato estratto dalla macchina dei Vigili del Fuoco. Oramai l’auto del ragazzo era ridotta ad un ammasso di macerie, ed è stato necessario l’intervento dei pompieri. Appena estratto è stato immediatamente curato alle cura del 118, che date le sue condizioni lo ha trasportato d’urgenza in ospedale. I mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza in attesa di essere rimossi, mentre per quanto riguarda il ragazzo, non sappiamo ancora se sia in pericolo di vita o meno.