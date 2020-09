Dovizioso: “Vi svelo il segreto per diventare un campione”

Andrea Dovizioso ha raccontato i suoi segreti che lo hanno portato negli anni a diventare uno dei grandi campioni della MotoGP.

Andrea Dovizioso negli ultimi anni è stato l’avversario numero uno di Marc Marquez. Il rider italiano ha dimostrato di poter lottare per qualcosa di importante. Dal prossimo anno però non farà più parte del progetto Ducati avendo rotto le proprie trattative con la casa italiana.

Durante il podcast “Last On The Bakes” Dovi ha così raccontato: “La cosa positiva della MotoGP è che non c’è un solo modo per diventare un campione, puoi trovare molti modi per diventare un pilota più veloce o un vincitore di un GP. Ogni rider deve capire quale è il modo migliore per sé stesso di andare forte e allo stesso tempo hanno una grande importanza anche le persone che ti sono vicino”.

Dovizioso: “Ho delle belle persone intorno”

Il rider italiano ha poi proseguito: “Le persone del team sono particolarmente importanti. Sfortunatamente vedo spesso piloti nel paddock che hanno tanto talento, ma non possono lavorare su alcuni dettagli. Sono fortunato in questo senso. Ho davvero delle brave persone intorno a me e una di loro è il mio manager Battistella, che mi aiuta dal 2003″.

Infine Dovizioso ha così concluso: “Il mio manager è un ottimo conversatore perché è molto diverso da me e questo mi ha aiutato. Ogni volta che guardi costa sta accadendo nelle corse o nella vita è sempre positivo avere una prospettiva completamente diversa. Se sei aperto e ascolti puoi fare una grande differenza”.

Antonio Russo