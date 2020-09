Bagnaia cuore Ducati: “Sono la persona più felice del mondo”

Francesco Bagnaia è letteralmente entusiasta di aver firmato con la Ducati ufficiale. Il rider italiano non vede l’ora di vestirsi di rosso.

Francesco Bagnaia dal 2021 guiderà una Ducati ufficiale. La casa di Borgo Panigale ha deciso di premiare quest’ottimo primo scorcio di stagione del rider italiano, che si è ritrovato spesso a lottare per il vertice dimostrando di aver capito alla perfezione come si guida questa Desmosedici.

In vista di questa nuova avventura Pecco ha così dichiarato: “Ho scelto di essere un pilota Ducati ancora prima di essere Campione del Mondo Moto2 nel 2018 e loro hanno scelto me ancora prima di sapere che un giorno lo sarei diventato. Questa è stata la nostra scommessa, perché fino a quel momento ero sempre stato un pilota veloce, ma non avevo niente di concreto in tasca: Ducati ha deciso di crederci ancora prima di tutti gli altri”.

Bagnaia: “Diventare pilota Ducati è sempre stata la mia ambizione”

Bagnaia ha poi proseguito: “Non sapevamo come sarebbe andata, ma ad oggi, se dovessi tornare indietro, rifarei esattamente tutto da capo. Il mio debutto in MotoGP non è stato facile, ma in Ducati non mi hanno mai messo in discussione: mi hanno dato tutto l’appoggio e la fiducia che servono ad un rookie e mi hanno lasciato fare esperienza nel 2019. Io li ho ascoltati, mi sono fidato di loro, insieme abbiamo imparato a conoscerci e a capirci, e adesso formiamo una grandissima squadra”.

Infine il rider della Ducati ha così concluso: “Mi hanno insegnato un metodo di lavoro che ci ha permesso di toglierci delle belle soddisfazioni e penso che sia solo l’inizio. Oggi sono la persona più felice del mondo, per me è un sogno che si avvera: essere un pilota ufficiale Ducati è sempre stata la mia ambizione e ci sono riuscito insieme a tutti coloro che hanno sempre creduto in me anche quando le cose non andavano nel migliore dei modi. Un grazie speciale a Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti e Davide Tardozzi per la fiducia, al Pramac Racing Team che mi ha accolto come una famiglia e alla VR46 Riders Academy che mi ha sempre sostenuto in tutti questi anni”.

Antonio Russo