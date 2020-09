Traffico in autostrada, martedì 29 settembre: code in A7, A24 e A11

By

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 29 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al Centro e al Nord, addensamenti in transito sulle regioni del Sud, dove si verificheranno precipitazioni transitorie fra Aspromonte e Messinese e sulle località più interne della Basilicata. Le temperature massime si attesteranno fra 20 e 24 gradi. Nel pomeriggio fenomeno in esaurimento, ma proseguirà la nuvolosità diffusa sul Mezzogiorno d’Italia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Prima di mettersi in viaggio consigliamo di aggiornarvi sulla situazione del traffico in tempo reale così da poter scegliere l’itinerario migliore per raggiungere la vostra meta (fonte Autostrade per l’Italia).

Sulla A4 Torino-Brescia (Km 128 – direzione: Trieste) coda tra Nodo di Pero e Cormano e in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino. In A8 Milano-Varese (Km 8.1 – direzione: Milano) code a tratti tra Busto Arsizio e Lainate. Sulla A9 Lainate-Svizzera (Km 41.37 – direzione: Svizzera) traffico a rilento tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci per operazioni doganali.

In Liguria sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 118 – direzione: Milano) coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sulla A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 14.3 – direzione: Genova Voltri) coda di 2 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A Firenze Nord sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 1.9 – direzione: Pisa) coda tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino. All’altezza di Forlì sulla A14 Bologna-Ancona (Km 70 – direzione: Bologna) coda tra Forlì e Faenza per incidente.

Alle porte della Capitale sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale Est) coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Sulla Tangenziale di Napoli code a tratti tra Secondigliano-Aeroporto e Corso Malta e tra Arenella e Capodimonte. In A3 Napoli-Salerno (Km 45.9 – direzione: Salerno) coda tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare per lavori in corso.